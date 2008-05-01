Окошко-алерт к open-source flash player

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Завершен3 заявки177 просмотров

Приделать к open-source flash player(например этот http://www.jeroenwijering.com/?item=JW_FLV_Player) чтоб через определённое время(каждую минуту), видео ставилось на паузу и показывался алерт(опции "продолжить просмотр"- "Бла-Бла").

17 лет назад
duzvik
Гость 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

fly1ted
35 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$10
7 дней
Приятно работать, доволен. Спасибо за помощь. Рекомендую.
Работа выполнена и оплачена.

Заявки фрилансеров

fly1ted
35 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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