Необходимо доделать скрипт: Пример: http://dvd.terrax.ru/test/index.php 1. Оптимизация под поисковики (добавление мета тегов) 2. Создание отдельных страниц для товара 3. Похожие товары и т.д. Подробнее ...
Helpdesk. (Админка для добавления заданий юзерам)
Юзер
-регистрируеться
-автоматически добавляються стандартные заданые задания
-может ставить статус комплитед, добавлять инфу к заданию (add update to task)
-прикреплять файлы
-переписка с администрацией
-читать базу знаний
Задания
1. Два типа заданий для добавления:
- название поля и поле с информацией (тип1)
- название поля и поле для ввода (тип 2)
2. Можна сохранять задания как шаблоны (для быстроты работы)
3. Возможность добавления групе юзеров
4. Задание автоматических заданий при регистрации
Админ
-редактирование юзеров
-добавлять новости
-добавлять инфу в базу знаний
-менеджмент заданий
-переписка с юзерами через админку
-переписка через емайл автоматом
Требования
пшп+майскюл
простота установки
все настройки .юзеры .задания в бд. легкость бакапа
https
простые требования к хосту
Дизайн
неокласический))
шапка+ смена цвета елементов в самом файле пшп
База знаний
Роздел 1
статья
статья
статья
Роздел 2
статья
статья
статья
- форма регистрации на одном хосте админка на другом
- логирование айпи и времени захода юзеров
- чтоб автомат. письма из админки не попадали в спам
Отправка писем
-отправка автоматического письма с регистрацю данными и тектом, подстановка имени юзеря в заголовок и тело письма
- отправка письма из админки юзерю\групе юзерей
- оставить возможность создания групы пользователей таск менеджеры (только добавление заданий)
- заложить возможность мультиязычности
Срок 10-15 дней , в архиве небольшие наброски чтоб было наглядней и облегчить вам работу
Возможна работа через безопасную сделку
Итог: обычный функционал елементарного хелпдеска с дополнительной особеностью автоматического добавления заданий.
аська 368-235-763 инвиз, пишите плиз сразу по сути
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