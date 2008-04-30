Helpdesk. (Админка для добавления заданий юзерам)

Юзер

-регистрируеться

-автоматически добавляються стандартные заданые задания

-может ставить статус комплитед, добавлять инфу к заданию (add update to task)

-прикреплять файлы

-переписка с администрацией

-читать базу знаний

Задания

1. Два типа заданий для добавления:

- название поля и поле с информацией (тип1)

- название поля и поле для ввода (тип 2)

2. Можна сохранять задания как шаблоны (для быстроты работы)

3. Возможность добавления групе юзеров

4. Задание автоматических заданий при регистрации

Админ

-редактирование юзеров

-добавлять новости

-добавлять инфу в базу знаний

-менеджмент заданий

-переписка с юзерами через админку

-переписка через емайл автоматом

Требования

пшп+майскюл

простота установки

все настройки .юзеры .задания в бд. легкость бакапа

https

простые требования к хосту

Дизайн

неокласический))

шапка+ смена цвета елементов в самом файле пшп

База знаний

Роздел 1

статья

статья

статья

Роздел 2

статья

статья

статья

- форма регистрации на одном хосте админка на другом

- логирование айпи и времени захода юзеров

- чтоб автомат. письма из админки не попадали в спам

Отправка писем

-отправка автоматического письма с регистрацю данными и тектом, подстановка имени юзеря в заголовок и тело письма

- отправка письма из админки юзерю\групе юзерей

- оставить возможность создания групы пользователей таск менеджеры (только добавление заданий)

- заложить возможность мультиязычности

Срок 10-15 дней , в архиве небольшие наброски чтоб было наглядней и облегчить вам работу

Возможна работа через безопасную сделку

Итог: обычный функционал елементарного хелпдеска с дополнительной особеностью автоматического добавления заданий.

аська 368-235-763 инвиз, пишите плиз сразу по сути