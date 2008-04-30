Создание портала на Joomla

Необходимо по подготовленному дизайну, сверстать и запрограммировать портал об отдыхе (типа afisha.ru).

Принципы работы почти как на afisha.ru. Сайт полностью на англиском языке, для другой страны. Нужна только верстка и програмирование. Дизайн будет.

ТЗ можно скачать вот тут. http://www.podem.info/files/weekend.doc , или в приложении.