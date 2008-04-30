Необходимо доделать скрипт: Пример: http://dvd.terrax.ru/test/index.php 1. Оптимизация под поисковики (добавление мета тегов) 2. Создание отдельных страниц для товара 3. Похожие товары и т.д. Подробнее ...
Создание портала на Joomla
Необходимо по подготовленному дизайну, сверстать и запрограммировать портал об отдыхе (типа afisha.ru).
Принципы работы почти как на afisha.ru. Сайт полностью на англиском языке, для другой страны. Нужна только верстка и програмирование. Дизайн будет.
ТЗ можно скачать вот тут. http://www.podem.info/files/weekend.doc , или в приложении.
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