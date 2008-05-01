Необходимо доделать скрипт: Пример: http://dvd.terrax.ru/test/index.php 1. Оптимизация под поисковики (добавление мета тегов) 2. Создание отдельных страниц для товара 3. Похожие товары и т.д. Подробнее ...
Вставка кода SAPE
Требуется вставить код сапе в самописный скрипт.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужно просто сверстать шаблон под данную CMS и прописать следующие модули - поиск, меню, динамический контент и динамические заголовки, мета и дескрипшн. Шаблон уже сверстан, нужно просто его интегрировать. Задание тестовое, на ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $3
В Shop Script Premium1.24 есть партнерка если её включит то партнерский процент берется от суммы оплаты и суммы доставки, мне надо чтобы процент брался только от товара. Например: Товар:10$ стоимость ...Завершен17 лет назад
- $2500
Необходимо по подготовленному дизайну, сверстать и запрограммировать портал об отдыхе (типа afisha.ru). Принципы работы почти как на afisha.ru. Сайт полностью на англиском языке, для другой страны. Нужна только верстка и ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен веб разработчик со знаниями PHP+MySQL, который без проблем разработает магазин. Сайт средний по сложности каталог товаров + шопинг карта + оплата. Магазин будет иметь 2 языка Укажите в ставке сколько ...Закрыт17 лет назад
- $250
Юзер -регистрируеться -автоматически добавляються стандартные заданые задания -может ставить статус комплитед, добавлять инфу к заданию (add update to task) -прикреплять файлы -переписка с администрацией ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Добрый вечер.Нужно исправить небольшой баг в статистике по показам баннера.Кто может помочь в этом пишите в icq 185541.Оставлю неплохой отзыв!Работы на пару сек для знающего прогера!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
При подключении модуля, дизайн сайта ломается на странице там, где выводится содержание модуля. Содержание образуется при помощи граббера, который копирует хтмл код с одной страницы и копирует также css файл. Кроме того,в копированном хтмл коде ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
Приделать к open-source flash player(например этот http://www.jeroenwijering.com/?item=JW_FLV_Player) чтоб через определённое время(каждую минуту), видео ставилось на паузу и показывался алерт(опции "продолжить просмотр"- "Бла-Бла").Завершен17 лет назад
Нужно разработать и создать корпоративный сайт для компании занимающейся продажей мебели. Обязательно ООП PHP, Smarty, Ajax,SEO. Полное ТЗ после отбора кандидата и просмотра портфолио.Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад