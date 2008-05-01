Создание web-сайта

И так! У меня есть один пустующий аккаунт, купленный с расчетом на будущее... www.arhitectors.ru

Предлагаю совместное или групповое создание этого сайта на условиях размещения рекламы или других (выслушаю Ваши предложения), но не за деньги...

Думаю этот проект будет интересен начинающим программистам, которые нуждаются в практике и своей саморекламе. Могу предложить совместное ведение и управление проектом и если оно станет давать доход, то и разделение оного...

Вобщем договоримся, было бы желание порабтать. Я буду помогать с дизайном. В планах превратить этот сайт в большой портал что то вроде www.3dcenter.ru или www.render.ru, но это дело будущего.

icq:160470197

e-mail: [email protected]

Роман