Разработка несложного калькулятора на PHP и AJAX

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок252 просмотра

Необходимо написать калькулятор, алгоритм расчета и исходные данные есть.

AJAXPHP
17 лет назад
WRX
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

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