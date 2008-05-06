Готовые CRM и Проектные системы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки177 просмотров

Интересуют готовые онлайн-CRM системы и Системы по управлению проектами (онлайн). Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

KeNt_UA
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Адекватен. А больше ничего и не нужно.

Заявки фрилансеров

KeNt_UA
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад