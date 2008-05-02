Флеш радио плеер

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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки211 просмотров

Требуется сделать простой плеер, поддерживающий проигрывание радио в формате Icecast2.

Нужно чтобы любой человек у которого установлен Flash 7, мог зайдя на сайт слушать радио. Без установки какого либо дополнительного ПО.

Вид плеера - круглая кнопка Play. Дизайн обсуждаем позднее- главное чтобы работал сам механизм.

Ссылки на радио для тестирования :

http://skycast.ru/pls/?ip=skycast.su&port=2007&format=PLS&mount=504 - m3u

http://skycast.ru/pls/?ip=skycast.su&port=2007&format=ASX&mount=504 - asx

http://skycast.ru/pls/?ip=skycast.su&port=2007&format=RAM&mount=504 - ram

17 лет назад
dadee
45 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Vetal1992
Виталий 
33 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$40
1 день
Понравилось работать. Все быстро и профессионально. Обращусь еще.
Спасибо за работу! Задача не сложная, тем более, были наработки... Надеюсь, будем сотрудничать в дальнейшем :)

Заявки фрилансеров

Vetal1992
Виталий 
33 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад