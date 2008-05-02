И так! У меня есть один пустующий аккаунт, купленный с расчетом на будущее... www.arhitectors.ru Предлагаю совместное или групповое создание этого сайта на условиях размещения рекламы или других (выслушаю Ваши предложения), но не за деньги... ...
Флеш радио плеер
Требуется сделать простой плеер, поддерживающий проигрывание радио в формате Icecast2.
Нужно чтобы любой человек у которого установлен Flash 7, мог зайдя на сайт слушать радио. Без установки какого либо дополнительного ПО.
Вид плеера - круглая кнопка Play. Дизайн обсуждаем позднее- главное чтобы работал сам механизм.
Ссылки на радио для тестирования :
http://skycast.ru/pls/?ip=skycast.su&port=2007&format=PLS&mount=504 - m3u
http://skycast.ru/pls/?ip=skycast.su&port=2007&format=ASX&mount=504 - asx
http://skycast.ru/pls/?ip=skycast.su&port=2007&format=RAM&mount=504 - ram
Выбранный исполнитель
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