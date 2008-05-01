Разработать модуль для SugarCrm

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Модуль должен уметь рассчитывать стоимость заказа по формуле (например: цена визиток = колличество х цена выбранной бумаги (из списка) х размер выбранной скидки(чекбокс)

подробности и примеры покажу.

Только тем, кто УЖЕ ИМЕЕТ отпыт разработки для Sugar, я...

17 лет назад
sunmax
Максим 
51 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров