Перенос и обновление версии форума phpBB

Нужно:

1. Перенести phpBB форум с старого сервера на новый. Старая информация должна

сохранится. Особенности: на старом сервере установлен phpBB 2.0.8 c phpnuke на одной БД. На новом сервере необходимо установить чистый движок форума phpBB 2.0.23, соохранив при этом данные старого форума. Движок phpBB 3.x не рассматривается.

2. Дополнительно к стандартному набору функционала относительно phpBB

потребуется установка сл. модов:

- возможность добавления изображений и файлов;

- отображение добавленных изображений в виде миниатюр размером 200х(150) с программным сжатием изображения, а файлов в виде наименования файла и иконки типа файлов;

- "склеивание" последовательно следующих друг за другом сообщений от одного пользователя с добавлением надписи "Добавлено спустя *** дней *** часов *** минут";

- функция "цитировать выделенное" с автоматическим добавлением имени пользо-вателя, часть сообщения которого цитируется;

- функция добавления ника пользователя в тегах ***;

- форма быстрого ответа;

- рассылка внутренних сообщений по форуму (personal message).

(в случае если мод реализует не на 100% указанные возможности - обсуждаемо)

3. Установить скин Aeolus (http://www.phpbbhacks.com/templatesdemo/), минимально адаптировав под дизайн сайта (только header и footer, HTML макеты будут предоставлены)

SSH доступ, HTML макеты будут предоставлены после выбора исполнителя

сроки 4-5 дней

оплата WMZ