Модуль должен уметь рассчитывать стоимость заказа по формуле (например: цена визиток = колличество х цена выбранной бумаги (из списка) х размер выбранной скидки(чекбокс) подробности и примеры покажу. Только тем, ...
Перенос и обновление версии форума phpBB
Нужно:
1. Перенести phpBB форум с старого сервера на новый. Старая информация должна
сохранится. Особенности: на старом сервере установлен phpBB 2.0.8 c phpnuke на одной БД. На новом сервере необходимо установить чистый движок форума phpBB 2.0.23, соохранив при этом данные старого форума. Движок phpBB 3.x не рассматривается.
2. Дополнительно к стандартному набору функционала относительно phpBB
потребуется установка сл. модов:
- возможность добавления изображений и файлов;
- отображение добавленных изображений в виде миниатюр размером 200х(150) с программным сжатием изображения, а файлов в виде наименования файла и иконки типа файлов;
- "склеивание" последовательно следующих друг за другом сообщений от одного пользователя с добавлением надписи "Добавлено спустя *** дней *** часов *** минут";
- функция "цитировать выделенное" с автоматическим добавлением имени пользо-вателя, часть сообщения которого цитируется;
- функция добавления ника пользователя в тегах ***;
- форма быстрого ответа;
- рассылка внутренних сообщений по форуму (personal message).
(в случае если мод реализует не на 100% указанные возможности - обсуждаемо)
3. Установить скин Aeolus (http://www.phpbbhacks.com/templatesdemo/), минимально адаптировав под дизайн сайта (только header и footer, HTML макеты будут предоставлены)
SSH доступ, HTML макеты будут предоставлены после выбора исполнителя
сроки 4-5 дней
оплата WMZ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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