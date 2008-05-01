Сайт на flash с индексируемым контентом

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка154 просмотра

Макет в приложении.

Контент - текст, фото, видео. Все должно находиться в xml, чтобы мы сами впоследствии могли легко добавлять.

Текст должен индексироваться роботами.

срок исполнения - неделя.

17 лет назад
drfarkos
Путин 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров