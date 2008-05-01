Создание несложной Flash шапки для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок237 просмотров

Создание несложной Flash шапки

есть длинная картинка и надо сделать прокрутку примерно как на сайте _http://www.avtodina.ru/

Просьба указывать примерную стоимость ваших услуг и контакты для связи (ICQ и тп)

17 лет назад
textmaster
Алексей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров