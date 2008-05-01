OSDate - доработка, багфиксы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

Требуется умелец, имеющий опыт работы с сабжем.

Планируется долгосрочное сотрудничество по доработке OSDate`а.

К примеру, первой задачей будет решение проблем с видео, загружаемым пользователями и его просмотром (на серваке виндошном не проигрывается звук, поддерживаются малое количество видео форматов), т.е. по сути повоевать с используемым ffmpeg`ом + небольшие аддоны к php`кам.

Принимаю предложения исходя из оценки стоиомсти/времени на первое задание.

PHP
17 лет назад
lord13
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад

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