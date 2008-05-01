Модификация Wordpress плагина

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Закрыт2 заявки109 просмотров

Нужно именить плагин text-link-ads.com для ворпреса.

Так что бы у него появилась страничка настройки и соответсвенно его функциональность - задача в том что бы один плагин работал с разными линк спотами (детали лушче уже в детальном обсуждении)

WordPress
17 лет назад
kaushan
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