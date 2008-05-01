Парсер новостей для DLE на С++, Дельфи или др. яз.

Парсер новостей для DLE на С++, Дельфи или др. языке, но только в виде проги которую запускаешь с компа...

ДЛЕ 7 (работает на хосте с php5)

прога должна авторизироваться и заливать новости итакими которые они есть - картики (картинки будут заливаться на най сервер и на них будет ставиться водяной знак (копирайт)), текст, ссылки

оплата в wmz - WebMoney

все подробности в icq 217541546 (вам + если вы с аттестатом WebMoney)