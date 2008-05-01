Парсер новостей для DLE на С++, Дельфи или др. яз.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок200 просмотров

Парсер новостей для DLE на С++, Дельфи или др. языке, но только в виде проги которую запускаешь с компа...

ДЛЕ 7 (работает на хосте с php5)

прога должна авторизироваться и заливать новости итакими которые они есть - картики (картинки будут заливаться на най сервер и на них будет ставиться водяной знак (копирайт)), текст, ссылки

оплата в wmz - WebMoney

все подробности в icq 217541546 (вам + если вы с аттестатом WebMoney)

DLEPHP
17 лет назад
bioprodakshen
Лавэ 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
19 отзывов(-1)

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