Это задача повышенной сложности, хотя сюжет стандартный. Требуется PHP или Perl скрипт для парсинга базы данных. Движок сайта написан на ASP, страничный пейджинг через js _doPostBack, который предает объемную строку состояния. Требуется считать эти страницы. ...
Скрипт для движка IPB
Требуется написать скрипт, для движка IPB, чтобы пользователи могли получать смс, по их согласию, об ответах на топик.
Заявки фрилансеров
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