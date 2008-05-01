Сложный PHP или Perl парсинг ASP-AJAX базы данных

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок318 просмотров

Это задача повышенной сложности, хотя сюжет стандартный. Требуется PHP или Perl скрипт для парсинга базы данных. Движок сайта написан на ASP, страничный пейджинг через js _doPostBack, который предает объемную строку состояния. Требуется считать эти страницы. Вся информация в базе открытая.

AJAXJavaScriptPHPПарсинг данных
17 лет назад
myted
58 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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