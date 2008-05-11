Создание флеш-карты

Необходимо создать флеш карту России, с эффектами при наведении на регионы России, так же с всплывающим окошком(с небольшим кол-вом информации) на некторые "активные" регионы (там где есть офис фирмы). Имеется: по слоям в псд каждый регион (активные(25 штук) и не активыные, с желаемым видом эффекта), более подробное описание что нужно сделать, вся инфа которую нужно будет вписать.

Бюджет, к сожалению, ограничен в 50 вмз, сделать надо все к вечеру воскресенья

Писать только сюда, кто будет писать на мыло, в асю или в ПС, будут отклоняться сразу.