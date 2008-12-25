belv

Виктор belv

 
52 годаУкраина/Харьков
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Мультимедийные презентации, флеш ролики,баннеры, интро
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
y_avdeev
Юрий 
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Презентация системы поиска и бронирования туров
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Требуется вращение мотоциклов по кругу
Виктор - отличный флешер!! Ему была дана задача, в условия которой он быстро "въехал", задал нужные вопросы и приступил к исполнению. Выполнен проект был точно в срок! Дополнительные доработки также были крайне быстро сделаны. Очень доволен сделанным проектом и отношением Виктора к работе. Спасибо!
Профессиональный подход, заказчик опытный, оплата в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Нужен красивый флeш баннер - угловые шкафы.
Все же 10 баллов! Не смотря на срыв сроков - работой доволен. Исполнитель сам предложил за срыв сроков оплатить ему меньше.
Профессиональный подход, четкие комментарии.Своевременная оплата. Серьезный заказчик, с которым приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
itartweb
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов
$20
10 баллов
15 лет назад
Анимирование открытки
Все было сделано хорошо. С небольшими уточнениями получилось, то что хотелось.
Профессиональный подход, четкое выполнение своих обязательств, приятно работать с земляком, тем более это бывает не часто.
Ответный отзыв
gavar
55 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Интерактивный ролик во флеш
Аккуратно и в срок! Виктор - спасибо за сотрудничество. Надеюсь на ваши услуги в дальнейшем!
Знающий и профессиональный заказчик, умеющий ценить труд исполнителя. Хотелось бы надеяться на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Баннеры
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
2 отзыва
от $300
от 7 дней
нет рейтинга
Анимация
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга