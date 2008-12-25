Виктор - отличный флешер!! Ему была дана задача, в условия которой он быстро "въехал", задал нужные вопросы и приступил к исполнению. Выполнен проект был точно в срок! Дополнительные доработки также были крайне быстро сделаны. Очень доволен сделанным проектом и отношением Виктора к работе. Спасибо!