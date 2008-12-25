Портфолио
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Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
14 лет назад
Виктор - отличный флешер!! Ему была дана задача, в условия которой он быстро "въехал", задал нужные вопросы и приступил к исполнению. Выполнен проект был точно в срок! Дополнительные доработки также были крайне быстро сделаны. Очень доволен сделанным проектом и отношением Виктора к работе. Спасибо!
Ответный отзыв
Профессиональный подход, заказчик опытный, оплата в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$20
10 баллов
14 лет назад
Все же 10 баллов! Не смотря на срыв сроков - работой доволен. Исполнитель сам предложил за срыв сроков оплатить ему меньше.
Ответный отзыв
Профессиональный подход, четкие комментарии.Своевременная оплата. Серьезный заказчик, с которым приятно сотрудничать.
$20
10 баллов
15 лет назад
Все было сделано хорошо. С небольшими уточнениями получилось, то что хотелось.
Ответный отзыв
Профессиональный подход, четкое выполнение своих обязательств, приятно работать с земляком, тем более это бывает не часто.
$50
10 баллов
15 лет назад
Аккуратно и в срок! Виктор - спасибо за сотрудничество. Надеюсь на ваши услуги в дальнейшем!
Ответный отзыв
Знающий и профессиональный заказчик, умеющий ценить труд исполнителя. Хотелось бы надеяться на дальнейшее сотрудничество.
Баннеры
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
2 отзыва
от $300
от 7 дней
нет рейтинга
Анимация
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга