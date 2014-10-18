Презентация системы поиска и бронирования туров

ПрезентацииЗавершен5 заявок207 просмотров
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Разработать макет презентация системы поиска и бронирования туров в Интернет (CD + конверт) и напечатать 1000 экз

16 лет назад
y_avdeev
Юрий 
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
belv
52 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$500
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Профессиональный и толковый заказчик. По деньгам нет вопросов. Как договаривались, так и было выполнено..В работе оказал техническую помошь.ТОлько сроки очень уж жесткие. Тяжело было вложиться , но если предложит еще работу не откажусь. С таким заказчиком можно и нужно работать.
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