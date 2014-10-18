Презентация системы поиска и бронирования туров

Профессиональный и толковый заказчик. По деньгам нет вопросов. Как договаривались, так и было выполнено..В работе оказал техническую помошь.ТОлько сроки очень уж жесткие. Тяжело было вложиться , но если предложит еще работу не откажусь. С таким заказчиком можно и нужно работать.