Небольшая работа с PSD

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен19 заявок524 просмотра

Требуется опыт работы в PHOTOSHOPE.Работа небольшая.

Необходимо из готового psd подготовить к анимации 3 двери.(открывание, закрывание) Сделать по 3-4 промежуточных состояния с учетом общего дизайна. Размер дверей небольшой и особой детализации не требуется

17 лет назад
belv
53 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

moon_ness
Наталья 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 отзывов
17 лет назад
Очень приятно работать с Натальей. Вдумчива, разумна, исполнительна. Профессионально работает с фотошопом. Спасибо за работу
Очень приятно работать с Виктором, как с заказчиком. Он четко формулирует задачи, терпимо относится к исполнителю, вовремя производит оплату. Было приятно так же в конце работы получить небольшой бонус. С удовольствием продолжу работу с ним.

Заявки фрилансеров

moon_ness
Наталья 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 отзывов
17 лет назад