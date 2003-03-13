Сканирование постера

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт2 заявки231 просмотр

Купить такой постер http://www.mirposterov.ru/poster.asp?id=501&s_category=36

сосканировать - 300 dpi, склеить, залить на файлообменник

300 руб сканирование + 250 руб за постер - (можно оставить себе)

17 лет назад
prostorspb
Алексей 
52 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров