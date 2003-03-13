Требуются дизайнеры фотоальбомов Вышлю задание на мыло icq 489085855 [email protected]
Сканирование постера
Купить такой постер http://www.mirposterov.ru/poster.asp?id=501&s_category=36
сосканировать - 300 dpi, склеить, залить на файлообменник
300 руб сканирование + 250 руб за постер - (можно оставить себе)
Заявки фрилансеров
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