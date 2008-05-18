Изменить надпись на ксерокопии. (Сегодня!)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен10 заявок362 просмотра

Срочно надо переделать ксерокопию. В 6-ти местах изменить надпись.

Работа на 5 минут для владеющих Photoshopом

Нужно сделать сегодня до 24:00МСК

17 лет назад
feudor
Фёдор 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

antonov_vitek
Виктор 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
$5
Сделал отлично - качественно и оперативно.
Приятное общение, хорошая формулировка. Заказчик оплатил работу, хотя я просил только отзыв.

Заявки фрилансеров

antonov_vitek
Виктор 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
17 лет назад