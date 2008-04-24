Работа над группой сайтов

Сайты написаны на joomla + virtumate

Требования к кандидату и список его работ:

1 Обработка и создание графики (кнопочки баннеры каталог товаров)

2 Знание joomla + virtumate для того что бы вносить небольшие изменения и редактировать

3 Написание текстов для сайтов и для товаров

Мы заинтересованы в длительном сотрудничестве. Каждый вид работ будет оплачиватся от дельно. От вас контакты и примерные цены на всиды работ