Отрисовать только цифры на часах

Нужно отрисовать в векторе только цифры, риски и сами часы не надо. =)

Цифры должны быть точь в точь похожи на оригинал. Единичку например нужно отрисовать 1 раз всего, потом просто продублировать. =) Секундные цифры тоже нужно.