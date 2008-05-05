Требуется обработать готовые студийные снимки в cтиле пинап(Pin-up)- ретро Обработка в данном случае подразумевает не только просто использование фильтра фотошопа, но и художественную стилизацию (использование навыков художника) А именно - прорисовка-"раскрашивание под акварель" ...
Отрисовать только цифры на часах
Нужно отрисовать в векторе только цифры, риски и сами часы не надо. =)
Цифры должны быть точь в точь похожи на оригинал. Единичку например нужно отрисовать 1 раз всего, потом просто продублировать. =) Секундные цифры тоже нужно.
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