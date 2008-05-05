Отрисовать только цифры на часах

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен12 заявок473 просмотра

Нужно отрисовать в векторе только цифры, риски и сами часы не надо. =)

Цифры должны быть точь в точь похожи на оригинал. Единичку например нужно отрисовать 1 раз всего, потом просто продублировать. =) Секундные цифры тоже нужно.

17 лет назад
smp2008
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

ReSSeT
53 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$3
Спасибо за работу =)
Спасибо за понимание. :)

Заявки фрилансеров

ReSSeT
53 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад