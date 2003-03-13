Подборка и обработка фотографий, с созданием макетов предпечатной подготовки. Это сувенирная продукция магнитики на холодильник.
Обработка фотографий
Nuzna obrabotat okolo 120 fotografiy.Fotografii odezdi na beloy prostine.Nuzno sdelat vezde polniy beliy fon.Obrezat osvetlit.Obrazec daju.
http://www.dress24.ee/rus/DSC05076.JPG
vot kakie fotki ja davat budu
http://www.dress24.ee/rus/bi_4.jpg
i vot kakie oni dolzni stat
тень надо всю убирать. потому что она слишком тёмная для белого фона!!!!
Ni mezdu palcami nigde ten ostavaca ne dolzna.
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