Обработка фотографий

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт53 заявки760 просмотров

Nuzna obrabotat okolo 120 fotografiy.Fotografii odezdi na beloy prostine.Nuzno sdelat vezde polniy beliy fon.Obrezat osvetlit.Obrazec daju.

http://www.dress24.ee/rus/DSC05076.JPG

vot kakie fotki ja davat budu

http://www.dress24.ee/rus/bi_4.jpg

i vot kakie oni dolzni stat

тень надо всю убирать. потому что она слишком тёмная для белого фона!!!!

Ni mezdu palcami nigde ten ostavaca ne dolzna.

17 лет назад
asap911
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

RockBoy
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$50

Заявки фрилансеров

RockBoy
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад