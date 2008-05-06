Срочно обработать фото. Создать коллаж.

Изначально мой отзыв был положительным - вот он - "Четко поставленная задача, реальные сроки, реальная оценка работы. Буду очень рад и в дальнейшем работать с Александром." Но в дальнейшем пришлось изменить свое мнение о данном заказчике!!!! В продолжениии данного заказа Александром была предложена еще одна работа - цена и сроки оговорены - 40 у.е. - после того как я выполнил работу и передал ее заказчику , Александр начал жаловаться на финансовые трудности и попросил снизить стоимость работы до 20 у.е!!! обещая постоянное сотрудничество. Я согласился. И вот уже в течении месяца со стороны Александра полный игнор!! Так что мне приходится присоеденится к тем кто написал отрицательные отзывыю. Дабы другие фрилансеры не попали на развод. Слава богу что у меня сумма небольшая. Но дело то не в сумме а в принципе!!!! P.S. Александр - репутация зарабатывается годами и теряется за 5 мин. Не думал что свою репутацию вы оцениваете всего в 20 у.е.