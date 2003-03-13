Подготовка макетов для печатания продукции.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт12 заявок282 просмотра

Подборка и обработка фотографий, с созданием макетов предпечатной подготовки.

Это сувенирная продукция магнитики на холодильник.

17 лет назад
den2181
Deins 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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