Обработка фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт7 заявок231 просмотр

Требуетсы в картинках убрать черный фон и заменить его на белый. Работа срочная на сегодня. Просмотрите прикрепленный архив и жду от вас цены.

17 лет назад
imihalych
Антон 
41 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров