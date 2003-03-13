Убрать фон и водяной знак

В приложении фотография, с нее необходимо убрать водяной знак и белый фон, желательно поработать с масками, т.е. мне необходимо вставить собаку в темный разноцветный фон. Естественно мне нужен слой в фотошопе с собакой.

Как принимаю фото:

Вы мне отправляете фото в JPG чтобы взади был неоднородный любой темный фон.

Оплата - 5долл. Не устроит в JPG - не приму работу и в PSD. Кто быстрее и лучше - тому и будет оплата.

Работа на скорость =) Кто не успел - тот опоздал.