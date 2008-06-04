Приветствую, есть несколько гавайских пейзажей - надо сделать небо голубее, траву зеленее, вобщем слегка усилить краски. Хотелось бы найти исполнителя который сделает это за хороший отзыв - для начинающего дизайнера - фото можно ...
Привести фотографию в нормальный вид
Есть несколько фоток, нужно сделать из них "красиво"
Выбранный исполнитель
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