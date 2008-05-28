Нужно разместить лого на 30 фото бытовой техники

Есть 30 фотографий бытовой техники (4-5 разновидностей). Есть логотип (не в векторе! но в высоком разрешении).

Нужно наложить логотип на каждую фотографию так, чтобы казалось, что он всегда был на этом бытовом приборе :)

Места для "инсталляции" логотипа на фотографиях не отмечены, нужно посмотреть в Сети, где обычно на таких приборах размещают лого и ляпнуть в это место.

Пишите цены и сроки.

Возможно, выберу нескольких исполнителей (оплачена работа будет всем, кого выберу).

Предпочтение отдается тем, кто сделает тестовое задание - наложит надпись Cwowotd, набранную любым каллиграфическим шрифтом (типа Lucida Handwriting), на прикрепленную фотографию.