Нужно разместить лого на 30 фото бытовой техники

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен11 заявок352 просмотра

Есть 30 фотографий бытовой техники (4-5 разновидностей). Есть логотип (не в векторе! но в высоком разрешении).

Нужно наложить логотип на каждую фотографию так, чтобы казалось, что он всегда был на этом бытовом приборе :)

Места для "инсталляции" логотипа на фотографиях не отмечены, нужно посмотреть в Сети, где обычно на таких приборах размещают лого и ляпнуть в это место.

Пишите цены и сроки.

Возможно, выберу нескольких исполнителей (оплачена работа будет всем, кого выберу).

Предпочтение отдается тем, кто сделает тестовое задание - наложит надпись Cwowotd, набранную любым каллиграфическим шрифтом (типа Lucida Handwriting), на прикрепленную фотографию.

17 лет назад
sukebe
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Anton_N
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$60
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Задание достаточно четкое, оплата вовремя. Сотрудничеством вполне доволен, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Anton_N
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад