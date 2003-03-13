Сделать цвета фотографии более насыщенными

Приветствую, есть несколько гавайских пейзажей - надо сделать небо голубее, траву зеленее, вобщем слегка усилить краски.

Хотелось бы найти исполнителя который сделает это за хороший отзыв - для начинающего дизайнера - фото можно будет потом разместить себе в портфолио.

Фотографий примерно с десяток - но чтобы получить хороший отзыв достаточно сделать хотябы одну.

Сервис позволяет выбрать несколько победителей - так что все кто примет участие получат отзыв.

http://hawaii-photos.com/index.htm - вот примерно - какие цвета хотелось бы получить с наших оригиналов.

Пишите на ICQ 36364436 - и получите фото на почту.