Создание плаката 3х1.5 (метров)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт58 заявок676 просмотров

Есть растровая картинка-логотип размером 300х150. Необходимо сделать по этому логотипу, плакат размером 3х1.5 метра в векторе или растре(300dpi) для печати.

17 лет назад
71m
Tim 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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