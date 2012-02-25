Закадровый мужской голос

ОзвучиваниеЗакрыт1 заявка205 просмотров
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Приятный серьезный, уверенный , убедительный, не устрашающий мужской голос . Озвучивание презентации.Цена в удобном Вам измерении и пример ВАшего голоса

12 лет назад
belv
52 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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