Закадровый мужской голос

Необходимо озвучить текст голосом для видео. (текст небольшой, на 4 минуты) Голос мужской, дикторский, приятный, "бархотный"... Обязательно должны быть соблюдены знаки припинания и интанация. Озвучивание должно выполнятся восторженым голосом, но не "перегибать палку" Всё должно быть очень четко и ...
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Приятный серьезный, уверенный , убедительный, не устрашающий мужской голос . Озвучивание презентации.Цена в удобном Вам измерении и пример ВАшего голоса
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