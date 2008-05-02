Работа для флэшера

Здравствуйте!

Для постоянного сотрудничества требуется флэшер. На данный момент нужно сделать баннер один в один, как на

htp:_ //www.wolfappliance.com/ (исключая скролл с продукцией), только на русском.

Жду ваших предложений по срокам и цене.