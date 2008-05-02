Работа для флэшера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок330 просмотров

Здравствуйте!

Для постоянного сотрудничества требуется флэшер. На данный момент нужно сделать баннер один в один, как на

htp:_ //www.wolfappliance.com/ (исключая скролл с продукцией), только на русском.

Жду ваших предложений по срокам и цене.

17 лет назад
stanislav75
51 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание флеш-карты

    $50

    Необходимо создать флеш карту России, с эффектами при наведении на регионы России, так же с всплывающим окошком(с небольшим кол-вом информации) на некторые "активные" регионы (там где есть офис фирмы). Имеется: по слоям в псд каждый ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сделать интерфейс к вебсервису (SOAP в PHP)

    Есть некоторый вебсервис, с 4 методами (иль как они там называются) Надо интегировать все это в PHP. Я не могу счас правильно поставить задачу, но для тех кто заинтересуется готов разжевать ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сложный PHP или Perl парсинг ASP-AJAX базы данных

    $250

    Это задача повышенной сложности, хотя сюжет стандартный. Требуется PHP или Perl скрипт для парсинга базы данных. Движок сайта написан на ASP, страничный пейджинг через js _doPostBack, который предает объемную строку состояния. Требуется считать эти страницы. ...

    Парсинг данныхAJAXJavaScriptPHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • OSDate - доработка, багфиксы

    Требуется умелец, имеющий опыт работы с сабжем. Планируется долгосрочное сотрудничество по доработке OSDate`а. К примеру, первой задачей будет решение проблем с видео, загружаемым пользователями и его просмотром (на серваке виндошном не ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модификация Wordpress плагина

    Нужно именить плагин text-link-ads.com для ворпреса. Так что бы у него появилась страничка настройки и соответсвенно его функциональность - задача в том что бы один плагин работал с разными линк спотами (детали лушче ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание флэш игры

    $1000

    Необходимо написать не очень дорогостоющий скрипт новой on-line игрушки! Необходимо сайт к игре, клиент, удобная и простая админка, полный функционал, интересный замысел игры!!! Приблизительные примеры : Timezero , Легенда : Наследие дракона!!! ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Открытки на флеше

    Нужен человек, умеющий хорошо рисовать в векторе и который сможет анимировать свое изображение для получения гламурной и симпатичной открытки!

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад