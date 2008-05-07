На основе Flash шаблона создать сайт

В принципе то не просто сайт , а не большой интернет магазин... пока еще полного ТЗ нет, и нет фотографий с описанием и ценами... (в процесе)

По времени исполнения заказа не спешу .. если законьчим в этом месяце буду доволен... оснавная задача не вылести из лимита 100 - 150 у.е

Обращаю внимание что шаблон описывает только вшешний вид сайта! технические вопросы оформления заказа, база тавара (до 100 едениц), и т.п. не готовы !

Шаблон в исхдниках *.fla

пример можно глянуть здесь www.wizik.ho.ua