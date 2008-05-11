В принципе то не просто сайт , а не большой интернет магазин... пока еще полного ТЗ нет, и нет фотографий с описанием и ценами... (в процесе) По времени исполнения заказа не ...
Облегченный интерфейс чата
Для чата http://studiorest.ru/enterchat.php нужно создать облегченный интерфейс: поле для отображения последних n сообщений, строка ввода сообщения, список пользователей чата. Созданный интерфейс должен позволить чатится с мобильных телефонов (через GPRS) - это цель создания интерфейса.
Новый интерфейс нужно будет "прикрутить" к существующему чату.
Требования к фрилансерам: доступность по icq, email, желательно по сотовому телефону.
Сроки реализации: 2-4 дня. Постоплата 100%.
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