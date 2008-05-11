Облегченный интерфейс чата

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок219 просмотров

Для чата http://studiorest.ru/enterchat.php нужно создать облегченный интерфейс: поле для отображения последних n сообщений, строка ввода сообщения, список пользователей чата. Созданный интерфейс должен позволить чатится с мобильных телефонов (через GPRS) - это цель создания интерфейса.

Новый интерфейс нужно будет "прикрутить" к существующему чату.

Требования к фрилансерам: доступность по icq, email, желательно по сотовому телефону.

Сроки реализации: 2-4 дня. Постоплата 100%.

17 лет назад
HappyClover
Андрей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

groupTTs
Артем 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад
$100
7 дней
Работа выполнена в срок, на хорошем профессиональном уровне.
Приятно было работать с вами. 5+

Заявки фрилансеров

groupTTs
Артем 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад