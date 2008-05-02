Оживить существующий проект

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки227 просмотров

Есть готовый работающий проект www.coolcar.co.il доска объявлений авто Израилю.

требуется :

1) добавить новые технологии.

2) предать сайту свою неповторимость.

3) Оживить сайт .

4) готов рассмотреть предложения о расширение сайта.

5) любые предложения будут рассмотрены

P.S. убедительная просьба, если есть примеры то присылать примеры, и если можно указывать конкретные ценны.

за ранее ,спасибо

с уважением Андрей Грабичев

17 лет назад
grabichev
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров