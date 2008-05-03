Выдернуть ссылки и вставить их в текстовой файл

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен21 заявка509 просмотров

Нужно с определенных урлов выдернуть текстовые ссылки вида slovo.html, перемешать их и вставить в текстовой файл. Оставляйте ICQ, вышлю ТЗ, в личку не пишите.

17 лет назад
mhovard
54 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

beprime
Юрий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$40
1 день
Невероятно качественно и невероятно быстро справился с заданием! Настолько быстро и настолько качественно, что я просто в шоке! Срок был 1 день, а он сделал за несколько часов! Считаю его лучшим программистом мира! Рекомендую! Ставлю все 100 баллов.
Заказчик адекватен, все отлично, оплата незамедлительно. Все сделали оперативно и четко, как оперативники :)

Заявки фрилансеров

beprime
Юрий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Облегченный интерфейс чата

    $60

    Для чата http://studiorest.ru/enterchat.php нужно создать облегченный интерфейс: поле для отображения последних n сообщений, строка ввода сообщения, список пользователей чата. Созданный интерфейс должен позволить чатится с мобильных телефонов (через GPRS) - это цель создания интерфейса. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Город твоей мечты

    Требуются программисты для создания новых проектов, каталогов, порталов и написания скриптов. Пишите: [email protected] Новому проекту «Город твоей мечты» требуются художники, аниматоры. Задача: создавать самый красивый и современный город. ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доделать сайт

    Есть сайт (логистичиская фирма) надо сделать вход в аккаунт (кабинет) для клиентов, в этом бы аккаунте клиент бы видел, историю заказов, скидки. Гонорар 400 руб. Сроки 5 дней. Контакты по skype alikmm

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Работа для флэшера

    Здравствуйте! Для постоянного сотрудничества требуется флэшер. На данный момент нужно сделать баннер один в один, как на htp:_ //www.wolfappliance.com/ (исключая скролл с продукцией), только на русском. ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание флеш-карты

    $50

    Необходимо создать флеш карту России, с эффектами при наведении на регионы России, так же с всплывающим окошком(с небольшим кол-вом информации) на некторые "активные" регионы (там где есть офис фирмы). Имеется: по слоям в псд каждый ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сделать интерфейс к вебсервису (SOAP в PHP)

    Есть некоторый вебсервис, с 4 методами (иль как они там называются) Надо интегировать все это в PHP. Я не могу счас правильно поставить задачу, но для тех кто заинтересуется готов разжевать ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад