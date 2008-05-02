ТЗ для флеш профи команды

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Закрыт3 заявки226 просмотров

Т3 в придожение

От вас я жду

1) Обшие вопросы по техничесому заданию, списком грамотно оформленно 1) 2) 3) .

2) Сроки и Бюджет.

3) Процесс Работы.

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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