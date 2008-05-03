Переделать CMS магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок162 просмотра

Переделать shopcms

Нужно обрезать (убрать все лишнее) CMS магазина и переделать под CMS сайта.

Все что касается магазина убрать и доработать в админке:

Сделать управление дизайна из админки:

Смена картинки шапки, блоков, подвала, цветовой гаммы и тд.

Пишите сроки и цены!

17 лет назад
1mag
50 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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