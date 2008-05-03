Суть: мне нужно сделать вип модуль для моего сайта, суть его в том, что вип пользователь может делать Видео на весь Экран, а обычный пользователь нет, при оплате ему на ПМ присылается 25 значный ...
Переделать CMS магазина
Переделать shopcms
Нужно обрезать (убрать все лишнее) CMS магазина и переделать под CMS сайта.
Все что касается магазина убрать и доработать в админке:
Сделать управление дизайна из админки:
Смена картинки шапки, блоков, подвала, цветовой гаммы и тд.
Пишите сроки и цены!
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