DLE 5.7 Создание Видео Сервиса с VIP возможностями

Суть:

мне нужно сделать вип модуль для моего сайта, суть его в том, что вип пользователь может делать Видео на весь Экран, а обычный пользователь нет, при оплате ему на ПМ присылается 25 значный ключ для активации его ВИП пользователя, вся система должна быть автоматической и не требуется моего вмешательства, но что бы я мог видеть активные ключи и сам генерировать ключи на любой срок.

Надо что бы легко менялась оплата за месячную оплату

Надо что бы можно было оплачивать через Wemoney, yandex деньги и paypol

Всю остальную Инфу узнаете по Асе 3427397

Оплата производится через систему webmoney

И ещё версия DLE 5.7 поэтому делать надо будет под него!

!!+ Ещё надо сделать flash плеер для моего сайта

Заранее спасибо

Связаться со мной можно по асе: 3427397 по msn/m-agent: [email protected]