В принципе то не просто сайт , а не большой интернет магазин... пока еще полного ТЗ нет, и нет фотографий с описанием и ценами... (в процесе) По времени исполнения заказа не ...
DLE 5.7 Создание Видео Сервиса с VIP возможностями
Суть:
мне нужно сделать вип модуль для моего сайта, суть его в том, что вип пользователь может делать Видео на весь Экран, а обычный пользователь нет, при оплате ему на ПМ присылается 25 значный ключ для активации его ВИП пользователя, вся система должна быть автоматической и не требуется моего вмешательства, но что бы я мог видеть активные ключи и сам генерировать ключи на любой срок.
Надо что бы легко менялась оплата за месячную оплату
Надо что бы можно было оплачивать через Wemoney, yandex деньги и paypol
Всю остальную Инфу узнаете по Асе 3427397
Оплата производится через систему webmoney
И ещё версия DLE 5.7 поэтому делать надо будет под него!
!!+ Ещё надо сделать flash плеер для моего сайта
Заранее спасибо
Связаться со мной можно по асе: 3427397 по msn/m-agent: [email protected]
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