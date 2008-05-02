База данных с web-интерфейсом

В приложении ТЗ по общему описанию и функционалу системы.

Возможно, что от исполнителя потребуется не только спрограммировать функционал, описанный в ТЗ, но и прикрутить к данному функционалу готовый дизайн из PSD.

Порядок работы и расчетов:

1. Утверждение ТЗ.

2. Программирование.

3. Проверка и отладка системы на сервере исполнителя.

4. 100% оплата работы.

5. Передача исходников и переезд системы на мой сервер.

Спасибо, жду предложений и вопросов.

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