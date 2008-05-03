Online Flash Designer

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок364 просмотра

Приветствую,

Требуется Программист (Команда Программистов) для создания Онлайн Интерактирвного Дизайнера,

Пример нужного можно посмотреть здесь: http://www.overnightprints.com/designer/main.php?A=flashdesigner&new=1&p=bc&ver=1.0.34

Финальная версия будет установлена на HTML сайт с PHP карзиной. Взаимодействие данного скрипта с карзиной обязательно.

Если есть какие либо вопросы:

[email protected]

Skype: foffi.com

+1(818)2399813

HTMLPHP
17 лет назад
fofficom
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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