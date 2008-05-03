Нужно создать продвинутый генератор дорвеев. Приблизительное техническое задание в приложенном файле.

Оплатить могу только по безналу от юридического лица!

Обязательна передача исключительных имущественных и смежных прав на созданный продукт с заключением соответствующего договора.

Интересует качество и индивидуальный подход. Возможно, Вы сможете предложить что-то новое, дополнить требующийся функционал какими-то интересными и оригинальными идеями.

Предпочтение исполнителям - юридическим лицам в г. Москва.

Просьба откликаться только после ознакомления с ТЗ. Если что-то непонятно - постараюсь разъяснить подробнее.

Убедительная просьба не писать сообщения вроде "студия abcxyz, большой опыт, обращайтесь" - предполагается, что я уже обратился ко всем заинтересованным лицам и жду конкретные предложения.