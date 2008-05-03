Разработка веб-сайта на PHP/MySQL

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки300 просмотров

Общее описание (детальное техзадание я дам победителю)

1. в системе будут пользователи 2-х видов - А и Б (оба типа требуют регистрации, данные для регистрации разные)

2. пользователи вида А имею право закачивать файлы на сервер (размер файлов/общий размер органичен настройками на сервере)

2.1 для каждого закачанного файла будет 5-6 настроек

3. пользователи вида Б могут скачивать файлы только после выполнения определенного действия

4. пользователи вида Б могут выставлять рейтинг файлам (+/-)

5. в приложении требуется читать/парсить RSS потоки

Платформа - CodeIngniter, для парсинга RSS - magpierss или подобная библиотека.

По оплате:

Я буду давать маленькие задания, оплату производить после выполнения каждого задания (стоимость каждой задания - 2-5 USD, время работы по каждому заданию ориентировочно - 0.5-1-2 часа, время до получения результата - максимум 1-2 дня, оплата - после получения работоспособного результата). Работать будем в стиле экстремального программирования :)))) мелкими задачками :)

Оплата ТОЛЬКО Яндекс Деньгами.

MySQLPHP
17 лет назад
gasparch
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • DLE 5.7 Создание Видео Сервиса с VIP возможностями

    $100

    Суть: мне нужно сделать вип модуль для моего сайта, суть его в том, что вип пользователь может делать Видео на весь Экран, а обычный пользователь нет, при оплате ему на ПМ присылается 25 значный ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание спортивной базы данных

    $300

    Необходимо создать многоступенчатую БД для спортивного сайта, включающую "Информация по Чемпионату"-&gt;"Информация по каманде из этого Чемпионата" -&gt; "Информация по игроку из этой команды". Система управления к базе, позволяющая изменять, дополнять содавать новые составляющие. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программинг МЕТЕО-проекта

    Приветствую, требуется программист, для разработки программной части регионального МЕТЕО-проекта (прогноз погоды на неделю). Необходимо брать данные с нескольких внешних источников (граббинг html) обрабатывать их и выводить на сайте. Кроме этого, должна быть возможность формирования ...

    HTML
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Online Flash Designer

    $5000

    Приветствую, Требуется Программист (Команда Программистов) для создания Онлайн Интерактирвного Дизайнера, Пример нужного можно посмотреть здесь: http://www.overnightprints.com/designer/main.php?A=flashdesigner&amp;new=1&amp;p=bc&amp;ver=1.0.34 Финальная версия будет установлена на HTML сайт с PHP карзиной. Взаимодействие данного скрипта ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переделать CMS магазина

    $100

    Переделать shopcms Нужно обрезать (убрать все лишнее) CMS магазина и переделать под CMS сайта. Все что касается магазина убрать и доработать в админке: Сделать управление дизайна из админки: Смена ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Авторегистратор фрихостинг-аккаунтов

    $100

    Нужно создать скрипт, желательно на php , который будет автоматически регистрировать аккаунты фрихостов типа: http://www.2222mb.com/ http://www.freehostplace.com/ http://www.itrello.com/ И всех других подобных (на этом движке) - тоесть чтоб можно было ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • База данных с web-интерфейсом

    В приложении ТЗ по общему описанию и функционалу системы. Возможно, что от исполнителя потребуется не только спрограммировать функционал, описанный в ТЗ, но и прикрутить к данному функционалу готовый дизайн из PSD. ...

    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад