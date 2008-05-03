Разработка веб-сайта на PHP/MySQL

Общее описание (детальное техзадание я дам победителю)

1. в системе будут пользователи 2-х видов - А и Б (оба типа требуют регистрации, данные для регистрации разные)

2. пользователи вида А имею право закачивать файлы на сервер (размер файлов/общий размер органичен настройками на сервере)

2.1 для каждого закачанного файла будет 5-6 настроек

3. пользователи вида Б могут скачивать файлы только после выполнения определенного действия

4. пользователи вида Б могут выставлять рейтинг файлам (+/-)

5. в приложении требуется читать/парсить RSS потоки

Платформа - CodeIngniter, для парсинга RSS - magpierss или подобная библиотека.

По оплате:

Я буду давать маленькие задания, оплату производить после выполнения каждого задания (стоимость каждой задания - 2-5 USD, время работы по каждому заданию ориентировочно - 0.5-1-2 часа, время до получения результата - максимум 1-2 дня, оплата - после получения работоспособного результата). Работать будем в стиле экстремального программирования :)))) мелкими задачками :)

Оплата ТОЛЬКО Яндекс Деньгами.