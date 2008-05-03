Скрытие php/html или папки от поисковых систем

Необходимо скрыть страницу(ы) на html php или отдельную папку от поисковых систем Яндекс Рамблер, Гугл и др. (только для поисковиков)

При этом, при посещении ботом, ему выдавалась ошибка, нет страницы, а если откроет юзер, чтобы все открывалась

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