Есть 3 сайта, соедененные между собой общей базой товаров. Один сайт joomla, другой Shop scipt pro , третий OS commerce. В каждом из них нужно сделать работу, поэтому требуется человек разбирающийся во всех 3ёх движках. ...
Нужно исправить коды 3-х и-нет магазинов
Требуется человек хорошо разбирающийся в веб программировании, ориентирующийся в чужом коде. Работа нужна в joomla, os commerce и shop script pro.
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