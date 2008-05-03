Требуется доработка сайта-портала на ASP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки184 просмотра

Сайт на ASP.

Работа сложная и ответсвенная.

Сроки очень ограниченные (14 дней).

Оплата будет производиться в несколько этапов - каждый привязан к конкретным срокам.

Ежедневная(!) сверка состоянии дел.

В аттаче - полное ТЗ.

Срок работ - 2 недели

От меня:

- Дизайн

- Верстка шаблонов

- Доступ в админку и на фтп

От вас:

- ссылки на выполненые работы

- примерная оценка стоимости

- примерный график работ

- указание сколько часов в день готовы выделить на проект

- удобные часы для обсуждений (по icq)

17 лет назад
openair
47 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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